Пистолет и записка рядом с телом: почему владелец крупного московского застройщика "Пионер" мог покончить с собой

В Москве нашли мёртвым совладельца и главу крупного застройщика элитной недвижимости "Пионер" Андрея Грудина, предположительно, он совершил самоубийство. Бизнесмен оставил предсмертную записку, в которой рассказал о большой долговой нагрузке компании. Как выяснил Лайф, у предприятия действительно могли быть финансовые трудности.

Тело 50-летнего девелопера Андрея Грудина обнаружила его супруга. Вечером он отправился в свой офис на Малой Пироговской улице в Москве, неподалёку от которого проживал вместе с семьёй.

Бизнесмен объяснил жене, что ему срочно нужно в офис, и уехал. Несколько часов не возвращался, перестал отвечать на звонки. Тогда супруга отправилась в офис и нашла тело мужа в одном из кабинетов. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что Грудин последние месяцы находился в состоянии депрессии. Он высказывал мысли о суициде.

Рядом с телом Грудина обнаружили пистолет и предсмертную записку, она оказалась в распоряжении Лайфа. Судя по содержимому письма, Грудин боялся перепродажи своей компании и надеялся спасти свой бизнес.

— Семье... Берегите себя и не повторяйте моих ошибок. Понимаю сейчас, что не хочу продавать группу компаний "Пионер". Это часть меня, без этого я — не я. Это (моя смерть) снимет большую кредитную нагрузку на "Пионер". Я надеюсь, вы будете работать дальше, а моей семье будете платить посильные дивиденды. Простите меня, всё, — написал Грудин.

Фото © Facebook / Группа компаний "Пионер"

Компания с невидимыми долгами

На первый взгляд, дела у застройщика шли отлично, даже в период пандемии строительная империя показала миллиардные прибыли. Сейчас в работе у застройщика проекты на 300 тысяч квадратных метров жилья. Большинство строек сосредоточено в столице, небольшая часть — в Петербурге.

Среди построенных компанией объектов в столице — жилой дом "Авангард", ЖК бизнес-класса "Life-Кутузовский", здание международной IB-школы Brookes. В Петербурге — дома на Арсенальной набережной, объекты курорта "Первая линия" на побережье Финского залива.

Позитивно ситуация в компании выглядит только на первый взгляд. Если посмотреть чуть глубже, то окажется, что у "Пионера" могут быть серьёзные финансовые трудности.

Акционер ГК "Пионер" Леонид Максимов. Фото © ГК "Пионер"

Весь бизнес принадлежит напополам Грудину и его партнёру Леониду Максимову, а также их родственникам. Они контролируют свои активы через управляющие компании. Трудно понять, как именно партнёры делили свои активы: в группу компаний входят десятки фирм, многие из них несколько раз меняли хозяев, были оформлены то на самих бизнесменов, то на их родственников, то на иные компании холдинга.

Около половины фирм в портфеле "Пионера" имеют финансовые трудности, некоторые даже показывают многомиллионные убытки. Например, ООО "Пионер-недвижимость" показало убытки в 108 миллионов рублей, а "Лайф Энерджи Санкт-Петербург" — более 200 миллионов рублей. Интересно, что большая часть убыточных фирм числилась именно за Грудиным или висела на балансе группы компаний.

Интересно и то, что около половины всех фирм строительной империи имеют одного руководителя, некоего Сергея Семихатова. У части организаций совпадают телефонные номера и адреса, кроме того, у этих контор попросту нет собственного капитала. Эти признаки могут говорить о том, что это подставные фирмы, или фирмы-однодневки. Как правило, бизнесмены регистрируют такие организации, чтобы сократить риски при сделках или уйти полностью или частично от уплаты налогов.

В строительной империи Грудина–Максимова случались казусы с выяснением отношений компаний внутри холдинга. Например, фирмы "Пионер-сервис" и "Пионер-сервис Йес" судятся с "Пионер-недвижимостью". Последняя, к слову, показывает самые большие убытки по группе компаний — около 200 млн рублей.

ЖК бизнес-класса "Life-Кутузовский". Фото © kutuzovsky.life

Большие кредиты

Также можно предположить, что Грудин в своей предсмертной записке, говоря о долговой нагрузке, имел в виду закредитованность компании. Действительно, группа компаний не боялась брать крупные кредиты — только перед 2020 годом получила от Сбербанка более 6 миллиардов рублей. За первый квартал 2020 года "Пионер" взял в банках долгосрочными займами 11,15 млрд рублей.

Главное, дивиденды семье платите