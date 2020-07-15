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ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против РФ по поводу крушения MH17

Ранее Минюст отверг обвинения против России по данному делу.

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Фото © АР / ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов в отношении России в связи с крушением самолёта Boeing MH17 в 2014 году. Об этом говорится в сообщении суда, распространённом 15 июля.

Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20, — цитирует представителя суда ТАСС.

В суде пояснили, что Амстердам настаивает на том, что самолёт сбили из зенитной установки "Бук", принадлежащей РФ.

Напомним, Boeing 777-200, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев обвиняет в случившемся ополченцев ДНР, однако российские эксперты уверены, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В марте 2020 года начались судебные слушания по данному делу.

Ранее в Министерстве юстиции отвергли обвинения против России по делу о крушении MH17.

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