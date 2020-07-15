"Самое настоящее путешествие". В Приморье инвалид-колясочник покорил гору Туманная — видео

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Инвалид-колясочник Артём Моисеенко покорил гору Туманная в Приморском крае. Лайф побеседовал с мужчиной и расспросил его о необычном путешествии.

Сделать невозможное реальностью удалось благодаря многим неравнодушным людям. Изобретатель из Екатеринбурга подарил россиянину специальную коляску, а приятель помог найти добровольцев из спортивно-туристического клуба "Норбик", согласившихся преодолеть вместе с Артёмом нелёгкий путь. Не обошлось и без поддержки близких: 71-летняя мать соотечественника сопровождала его на протяжении всего подъёма. Весь маршрут к вершине горы, поднимающейся выше уровня моря на 1230 метров, занял 13,5 километра.

Большую часть дороги группа проехала на оснащённом джипе, ещё два с половиной километра покорители Туманной преодолели пешком.

— Ребята, конечно, и поскальзывались, и падали, и поднимали эту коляску, переставляли на какие-то выступы, где катить её было невозможно... Поверьте, это было не просто путешествие вразвалочку! Это было самое настоящее путешествие... У меня до сих пор всё тело болит, — рассказал Артём.

Россиянин признался, что не ожидал, что подъём будет такой сложный. Однако усилия были вознаграждены. Красивый вид и чистый воздух на вершине заставили пожалеть о том, что с собой не было палатки.