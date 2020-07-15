Число жертв крушения самолёта Ан-2 в Нижегородской области увеличилось до двух

Число погибших в результате крушения самолёта Ан-2 в Нижегородской области достигло двух — пострадавший скончался в клинике. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на госинспекцию труда в регионе.

— В ожоговом центре университетской клиники ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, куда был доставлен со множественными ожогами и черепно-мозговой травмой, пострадавший скончался, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что погибшему мужчине было 54 года, он арендовал самолёт для выполнения авиационно-химических работ и управлял им во время полёта.