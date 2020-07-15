"Спартак" разгромил "Ахмат" и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию

Московский "Спартак" наконец-то добился победы в матче Российской премьер-лиги. Красно-белые на протяжении пяти игр никак не могли заработать три очка, но во встрече с "Ахматом" это случилось. Команда Доменико Тедеско отправила в ворота грозненского "Ахмата" три безответных мяча. Отличились Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тил.
Голов в этой встрече могло бы быть в два раза больше, если бы не спорные решения арбитра. Он сначала отменил пенальти в ворота "Ахмата", затем не засчитал гол "Спартака", а под конец проигнорировал попадание мяча в руку футболиста грозненской команды.
"Спартак" после этой победы вышел на восьмое место в РПЛ, грозненцы занимают тринадцатую строчку.
РПЛ, 29-й тур.
"Спартак" — "Ахмат" — 3:0.
Голы: Зобнин 51' (1:0), Соболев 81' (2:0), Тил 90+3' (3:0).