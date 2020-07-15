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"Спартак" разгромил "Ахмат" и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию

Москвичи выиграли со счётом 3:0, но могли забивать и больше, если бы не решения арбитра.

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Фото © Twitter / fcsm_official

Московский "Спартак" наконец-то добился победы в матче Российской премьер-лиги. Красно-белые на протяжении пяти игр никак не могли заработать три очка, но во встрече с "Ахматом" это случилось. Команда Доменико Тедеско отправила в ворота грозненского "Ахмата" три безответных мяча. Отличились Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тил.

Голов в этой встрече могло бы быть в два раза больше, если бы не спорные решения арбитра. Он сначала отменил пенальти в ворота "Ахмата", затем не засчитал гол "Спартака", а под конец проигнорировал попадание мяча в руку футболиста грозненской команды.

"Спартак" после этой победы вышел на восьмое место в РПЛ, грозненцы занимают тринадцатую строчку.

РПЛ, 29-й тур.

"Спартак" — "Ахмат" — 3:0.

Голы: Зобнин 51' (1:0), Соболев 81' (2:0), Тил 90+3' (3:0).

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