"Спартак" разгромил "Ахмат" и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию

Московский "Спартак" наконец-то добился победы в матче Российской премьер-лиги. Красно-белые на протяжении пяти игр никак не могли заработать три очка, но во встрече с "Ахматом" это случилось. Команда Доменико Тедеско отправила в ворота грозненского "Ахмата" три безответных мяча. Отличились Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тил.

Голов в этой встрече могло бы быть в два раза больше, если бы не спорные решения арбитра. Он сначала отменил пенальти в ворота "Ахмата", затем не засчитал гол "Спартака", а под конец проигнорировал попадание мяча в руку футболиста грозненской команды.