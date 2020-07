Сын цветочного магната и будущее Ferrari. В "Формуле-1" ждут чемпиона из Питера

https://t.co/eH82B15f4b🥇P1🏆

This one goes to my dad. Hopefully he was watching from up there with a big smile.❤️



МЫ.ЭТО.СДЕЛАЛИ🥇Победа🏆

Посвящаю эту победу моему ПАПЕ. Я надоюсь он видел мою гонку и радовался там наверху.❤️#alwayswithmepapa #premaracing #fda #smpracing pic.twitter.com/FKIgi2QLJz