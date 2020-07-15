Сын цветочного магната и будущее Ferrari. В "Формуле-1" ждут чемпиона из Питера

О юном пилоте из Санкт-Петербурга Роберте Шварцмане снова заговорил весь мир. 20-летний парень впервые в карьере выиграл гонку "Формулы-2" — гоночной серии, которая находится всего в шаге от "Формулы-1". Причём сделал это в блестящем стиле! Стартовав с шестой позиции, он обошёл нескольких конкурентов, а финальный обгон под дождём принёс российскому пилоту первое место.

После заезда счастливый Шварцман благодарил не только команду, но и своего отца Михаила, которому он и посвятил эту победу.

Я очень счастлив. В начале гонки я никак не ожидал, что окажусь на такой позиции. У нас была отличная стратегия, так что огромное спасибо команде. Я очень счастлив. У меня просто нет слов. Огромное спасибо команде и моему отцу, это для него Роберт Шварцман

https://t.co/eH82B15f4b🥇P1🏆

This one goes to my dad. Hopefully he was watching from up there with a big smile.❤️



МЫ.ЭТО.СДЕЛАЛИ🥇Победа🏆

Посвящаю эту победу моему ПАПЕ. Я надоюсь он видел мою гонку и радовался там наверху.❤️#alwayswithmepapa #premaracing #fda #smpracing pic.twitter.com/FKIgi2QLJz — Robert Shwartzman (@ShwartzmanRob) July 11, 2020

Михаил Шварцман — известный предприниматель из Санкт-Петербурга, который почти 30 лет занимался цветочным бизнесом, ему принадлежала сеть розничных магазинов "Цветоптторг". Он помог своему сын прорваться в мир больших гонок, потому что в этом виде спорта важен не только талант, но и внушительные средства. Роберт в итоге сумел создать репутацию не просто рента-драйвера, которому папа покупает место в команде, а талантливейшего чемпиона и будущего гонщика главной серии. Однако первую победу сына в "Формуле-2" Михаил так и не увидел: в апреле 2020 года он скончался от коронавируса.

Михаил вкладывал безмерное количество денег в карьеру своего сына. Один только чемпионат по картингу обходился примерно в полмиллиона евро. Однако Шварцман-старший очень верил в талант Роберта, а потому не жалел денег.

— Один день тестов в "формулах" стоил от 10 тысяч евро, а чем больше тестов — тем лучше результат. Сезон в "Формуле-3" — больше миллиона евро, в "Формуле-2" — раза в два дороже. Если бы я заранее знал, через что нам придётся пройти и сколько это будет стоить, я бы хорошенько подумал, ввязываться в эту историю или нет. Но, когда Роберт начинал, я не представлял масштаб расходов, а потом было уже поздно менять стратегию — у него слишком круто всё получалось, — рассказывал Михаил Шварцман.

Роберт пока оправдывает вложения, становясь всё более мастеровитым молодым пилотом. А после смерти отца ему придётся и финансами распоряжаться самостоятельно — "Цветоптторг" уходит ему.

Круче Шумахера

У многих на слуху Мик Шумахер — сын легендарного семикратного чемпиона мира, его уже который год сватают в "Формулу-1", но до конкретики дело пока не доходит. Но если смотреть на вещи реально, то прямо сейчас к "Королеве автоспорта" гораздо ближе как раз Роберт Шварцман. Оба пилота — чемпионы "Формулы-3", Мик выиграл её в 2018 году, Роберт — в 2019-м. Оба — пилоты академии Ferrari. Сейчас Шумахер и Шварцман гоняются в "Формуле-2", причём за одну команду — итальянскую конюшню Prema. Учитывая одинаковые машины, можно легко сравнить результаты, и они весьма красноречивы: Роберт — лидер чемпионата, а Мик идёт только на десятом месте.

DRIVERS' STANDINGS



After two rounds, we have 6 rookies in the top 10! 👀🔥#AustrianGP 🇦🇹 #F2 pic.twitter.com/JOIzVnJFsM — Formula 2 (@FIA_F2) July 12, 2020

Но судить пока рано, прошло всего два этапа, к тому же Шумахеру в одной из гонок катастрофически не везло: внезапно включившийся огнетушитель буквально сорвал ему заезд. Сейчас он уступает Шварцману 34 очка, и кто знает, возможно, именно они и определят, кто в следующем году отправится покорять уже "Формулу-1".

На самом деле Шумахер — Шварцман — отнюдь не выдуманное соперничество. Пилоты уже встречались на трассе в младших сериях (в "Формуле-4" круче был Шварцман), и у Роберта не осталось приятных воспоминаний об этих сражениях.

С Миком мы всегда были соперниками. Он человек сам себе на уме. У нас было жёсткое соперничество, у него так со всеми. Это в принципе нормально, я понимаю его точку зрения. У нас же спорт всё-таки Роберт Шварцман Чемпион "Формулы-3"