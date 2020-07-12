Пенсионер за рулём. Зачем Алонсо в 40 лет возвращается в "Формулу-1"?

Первая гонка нынешнего сезона "Формулы-1" показала, что ничего особо не изменилось. Mercedes всё так же непобедим, Феттель всё так же косячит, а Квяту всё так же что-то мешает. Как говорится, с этим сезоном всё понятно, несите следующий. И вот в следующем нас как раз ждёт нечто особенное. Хэмилтон почти наверняка станет семикратным чемпионом, Феттель или уйдёт совсем, или вернётся в Red Bull, но главное, чего теперь ожидают олдскульные фанаты, — это возвращение в пелотон двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо!
Алонсо не терял времени, но очень хотел вернуться
Фернандо Алонсо — великий чемпион и культовая фигура для "Формулы-1". Несмотря на то что он выиграл всего два (если сравнивать с Феттелем, Хэмилтоном и Шумахером) титула, многие сравнивают его по уровню гениальности с Айртоном Сенной. Однако сейчас кажется, что лучшие годы испанца остались далеко позади. Чемпионом он становился в 2005 и 2006 годах, а последний мощный сезон провёл в 2013 году. После ухода из Ferrari Алонсо постоянно боролся с машиной и чаще попадал в мемы, чем в призы.
Фото © PA Images / TASS / James Moy
В 2018 году он устал от бесконечных мучений с болидом McLaren и ушёл из "Ф-1". Но было очевидно, что последнего слова испанец ещё не сказал. Поэтому он не отправился попивать вино в Овьедо и наслаждаться другими прелестями спортивной пенсии. Фернандо рванул покорять другие серии и существенно в этом преуспел: выиграл гонку "24 часа Дайтоны", дважды стал победителем гонки "24 часа Ле-Мана" и завоевал титул чемпиона мира в гонках на выносливость.
Единственное, что так и не покорилось Алонсо, — это "тройная корона автоспорта", потому что "500 миль Индианаполиса" он так и не выиграл. "Что ж, пока не время", — видимо, сказал себе Фернандо и решил вернуться в "Формулу-1". А тут и команда подходящая нашлась — его родная конюшня Renault, с которой он выиграл два чемпионских титула.
Всю карьеру начиная с 2006 года Алонсо провёл в погоне за третьим титулом и четырежды останавливался в шаге от его завоевания. Но в то, что сейчас Фернандо вернётся и с лёгкостью станет чемпионом, верится с трудом. В том числе и ему самому. Он, кажется, уже смирился с тем, что математически ему ни Хэмилтона, ни Шумахера уже не догнать. Но этот парень из Овьедо просто очень сильно любит гонки.
Я прекрасно знаком с текущей ситуацией — я ведь не сидел под землёй последние два года. Я смотрел телевизор и знаю, что в 2020-м, а может, и в 2021 году, побеждать будет только одна команда. Но все остальные пилоты тоже участвуют в гонках, борются между собой. Так что мы постараемся работать со своей командой, строить будущее
Фернандо Алонсо
Двукратный чемпион мира
Фернандо идёт по стопам Шумахера, но хочет повторить трюк Хэмилтона
То, что сейчас делает Алонсо, почти полностью повторяет путь Михаэля Шумахера. Немец ушёл из "Формулы-1" в 2006 году (как раз после поражения от Фернандо), но спустя четыре года вернулся. Он уже не боролся за победы, но сыграл важную роль в построении непобедимого болида Mercedes, который доминирует последние шесть лет. Гигантский опыт немца определённо помог команде, хотя сам Шумахер в тот момент уже окончательно покинул пелотон.
По сути, в Renault надеются примерно на то же самое. Алонсо — гений пилотажа, у которого вагон опыта не только в "Формуле-1", но и за её пределами. И главный талант испанца — выжимать из любой машины абсолютный максимум, что он не раз доказывал, борясь за чемпионские титулы на Ferrari, когда его партнёры на такой же машине плелись в хвосте первой десятки.
Кроме того, Фернандо не раз говорил, что ему не нравится действующий регламент "Формулы-1", при котором откровенно доминирует только одна команда. Технические изменения должны были наступить в 2021 году, однако коронавирус отложил эту работу ещё на год. Алонсо знает это и верит, что 2021 год уйдёт на раскатку и работу над машиной, а вот в 2022 году после смены регламента он, возможно, получит болид, способный бороться за призовые места. И тогда (чем чёрт не шутит!), возможно, испанец снова будет претендовать на титул чемпиона мира.
Я всем доволен и совершенно спокоен. Я прекрасно осознаю, что ждёт нас в 2021 году. И надеюсь на 2022 год. Это вопрос создания чего-то вместе с людьми, которым ты доверяешь и которые обладают необходимыми для этого возможностями, ресурсами, инфраструктурой. Всё это я нашёл в Renault, так что я совершенно расслаблен
Фернандо Алонсо
Двукратный чемпион мира
По сути, именно такой трюк помог Льюису Хэмилтону стать тем, кто он есть сейчас, — шестикратным чемпионом мира. Когда британец переходил в Mercedes в 2013 году, он всего лишь раз выиграл чемпионат мира, а последние годы и вовсе глотал пыль за машинами Феттеля и Алонсо. Да и сама немецкая конюшня была лишь четвёртой-пятой командой пелотона. Но Льюис очень верил в проект Mercedes, и его ставка сыграла. Тогда в "Формуле-1" как раз тоже грянула смена регламента, и оказалось, что шестицилиндровым двигателям Mercedes просто-напросто нет равных. Если Алонсо удастся повторить такую авантюру в 40 лет, это точно станет одним из легендарнейших моментов в истории "Формулы-1".
От его камбэка выиграет не только Renault, но и вся "Формула-1"
Всё чаще приходится слышать, что "Формула-1" стала слишком скучной, излишне политкорректной и откровенно затухла. Алонсо явно добавит ей огня, ведь он не только топовый пилот, но и мастер красного словца, который может и команду послать подальше, и с соперником закуситься. В конце концов, просто представьте: в пелотоне снова Райкконен и Алонсо, прямо как в ламповые нулевые! И эти парни явно не будут пассажирами, которые просто отрабатывают контракт: они бились за чемпионство друг с другом ещё в 2005 году и давно обеспечили своих внуков. Они гоняют, потому что очень любят это. И делают это почти лучше всех в мире.
Алонсо (справа) в Москве во время своего первого чемпионского сезона в 2005 году. Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов
Вместе с Алонсо вернётся и его фан-база, которая смотрела гонки исключительно ради очередного шанса увидеть гениальный обгон от их кумира. Renault после ухода Риккардо в McLaren даже выиграет, а новое поколение пилотов получит живую легенду, на которую можно ориентироваться. А возраст... Пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио выиграл свой первый титул в 40 лет! А сейчас физическая подготовка в разы мощнее, чем была в 50-е годы.
Значение имеет только время на круге. А не возраст пилота. Я никогда не видел, чтобы мою позицию в гонке определяли мои паспортные данные, моя дата рождения. Важен только результат, время на круге. Надеюсь, что оно по-прежнему будет хорошим
Фернандо Алонсо
Двукратный чемпион мира
Можно ли быть топовым спортсменом в 40 лет? Болельщики фигурного катания сейчас, наверное, перекрестились. А вот футбольные фанаты видят, что творит на поле Златан Ибрагимович — ровесник Алонсо. Он вернулся в "Милан" в 38 лет и превратил команду из безропотного середняка в претендента на еврокубки, который громит даже "Ювентус" с Криштиану Роналду в составе. Роналду в "Формуле-1" — это Льюис Хэмилтон, так почему бы Алонсо тоже не напомнить действующему чемпиону, кто тут настоящая живая легенда?
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