Пенсионер за рулём. Зачем Алонсо в 40 лет возвращается в "Формулу-1"?

Первая гонка нынешнего сезона "Формулы-1" показала, что ничего особо не изменилось. Mercedes всё так же непобедим, Феттель всё так же косячит, а Квяту всё так же что-то мешает. Как говорится, с этим сезоном всё понятно, несите следующий. И вот в следующем нас как раз ждёт нечто особенное. Хэмилтон почти наверняка станет семикратным чемпионом, Феттель или уйдёт совсем, или вернётся в Red Bull, но главное, чего теперь ожидают олдскульные фанаты, — это возвращение в пелотон двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо!

Алонсо не терял времени, но очень хотел вернуться

Фернандо Алонсо — великий чемпион и культовая фигура для "Формулы-1". Несмотря на то что он выиграл всего два (если сравнивать с Феттелем, Хэмилтоном и Шумахером) титула, многие сравнивают его по уровню гениальности с Айртоном Сенной. Однако сейчас кажется, что лучшие годы испанца остались далеко позади. Чемпионом он становился в 2005 и 2006 годах, а последний мощный сезон провёл в 2013 году. После ухода из Ferrari Алонсо постоянно боролся с машиной и чаще попадал в мемы, чем в призы.

Фото © PA Images / TASS / James Moy

В 2018 году он устал от бесконечных мучений с болидом McLaren и ушёл из "Ф-1". Но было очевидно, что последнего слова испанец ещё не сказал. Поэтому он не отправился попивать вино в Овьедо и наслаждаться другими прелестями спортивной пенсии. Фернандо рванул покорять другие серии и существенно в этом преуспел: выиграл гонку "24 часа Дайтоны", дважды стал победителем гонки "24 часа Ле-Мана" и завоевал титул чемпиона мира в гонках на выносливость.

Единственное, что так и не покорилось Алонсо, — это "тройная корона автоспорта", потому что "500 миль Индианаполиса" он так и не выиграл. "Что ж, пока не время", — видимо, сказал себе Фернандо и решил вернуться в "Формулу-1". А тут и команда подходящая нашлась — его родная конюшня Renault, с которой он выиграл два чемпионских титула.

Всю карьеру начиная с 2006 года Алонсо провёл в погоне за третьим титулом и четырежды останавливался в шаге от его завоевания. Но в то, что сейчас Фернандо вернётся и с лёгкостью станет чемпионом, верится с трудом. В том числе и ему самому. Он, кажется, уже смирился с тем, что математически ему ни Хэмилтона, ни Шумахера уже не догнать. Но этот парень из Овьедо просто очень сильно любит гонки.

Я прекрасно знаком с текущей ситуацией — я ведь не сидел под землёй последние два года. Я смотрел телевизор и знаю, что в 2020-м, а может, и в 2021 году побеждать будет только одна команда. Но все остальные пилоты тоже участвуют в гонках, борются между собой. Так что мы постараемся работать со своей командой, строить будущее Фернандо Алонсо Двукратный чемпион мира

Фернандо идёт по стопам Шумахера, но хочет повторить трюк Хэмилтона

Хэмилтон и Алонсо в 2018 году. Фото © AP / TASS / Darren Abate

То, что сейчас делает Алонсо, почти полностью повторяет путь Михаэля Шумахера. Немец ушёл из "Формулы-1" в 2006 году (как раз после поражения от Фернандо), но спустя четыре года вернулся. Он уже не боролся за победы, но сыграл важную роль в построении непобедимого болида Mercedes, который доминирует последние шесть лет. Гигантский опыт немца определённо помог команде, хотя сам Шумахер в тот момент уже окончательно покинул пелотон.

По сути, в Renault надеются примерно на то же самое. Алонсо — гений пилотажа, у которого вагон опыта не только в "Формуле-1", но и за её пределами. И главный талант испанца — выжимать из любой машины абсолютный максимум, что он не раз доказывал, борясь за чемпионские титулы на Ferrari, когда его партнёры на такой же машине плелись в хвосте первой десятки.

Кроме того, Фернандо не раз говорил, что ему не нравится действующий регламент "Формулы-1", при котором откровенно доминирует только одна команда. Технические изменения должны были наступить в 2021 году, однако коронавирус отложил эту работу ещё на год. Алонсо знает это и верит, что 2021 год уйдёт на раскатку и работу над машиной, а вот в 2022 году после смены регламента он, возможно, получит болид, способный бороться за призовые места. И тогда (чем чёрт не шутит!), возможно, испанец снова будет претендовать на титул чемпиона мира.

Я всем доволен и совершенно спокоен. Я прекрасно осознаю, что ждёт нас в 2021 году. И надеюсь на 2022 год. Это вопрос создания чего-то вместе с людьми, которым ты доверяешь и которые обладают необходимыми для этого возможностями, ресурсами, инфраструктурой. Всё это я нашёл в Renault, так что я совершенно расслаблен Фернандо Алонсо Двукратный чемпион мира

По сути, именно такой трюк помог Льюису Хэмилтону стать тем, кто он есть сейчас, — шестикратным чемпионом мира. Когда британец переходил в Mercedes в 2013 году, он всего лишь раз выиграл чемпионат мира, а последние годы и вовсе глотал пыль за машинами Феттеля и Алонсо. Да и сама немецкая конюшня была лишь четвёртой-пятой командой пелотона. Но Льюис очень верил в проект Mercedes, и его ставка сыграла. Тогда в "Формуле-1" как раз тоже грянула смена регламента, и оказалось, что шестицилиндровым двигателям Mercedes просто-напросто нет равных. Если Алонсо удастся повторить такую авантюру в 40 лет, это точно станет одним из легендарнейших моментов в истории "Формулы-1".

От его камбэка выиграет не только Renault, но и вся "Формула-1"

Всё чаще приходится слышать, что "Формула-1" стала слишком скучной, излишне политкорректной и откровенно затухла. Алонсо явно добавит ей огня, ведь он не только топовый пилот, но и мастер красного словца, который может и команду послать подальше, и с соперником закуситься. В конце концов, просто представьте: в пелотоне снова Райкконен и Алонсо, прямо как в ламповые нулевые! И эти парни явно не будут пассажирами, которые просто отрабатывают контракт: они бились за чемпионство друг с другом ещё в 2005 году и давно обеспечили своих внуков. Они гоняют, потому что очень любят это. И делают это почти лучше всех в мире.

Алонсо (справа) в Москве во время своего первого чемпионского сезона в 2005 году. Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов

Вместе с Алонсо вернётся и его фан-база, которая смотрела гонки исключительно ради очередного шанса увидеть гениальный обгон от их кумира. Renault после ухода Риккардо в McLaren даже выиграет, а новое поколение пилотов получит живую легенду, на которую можно ориентироваться. А возраст... Пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио выиграл свой первый титул в 40 лет! А сейчас физическая подготовка в разы мощнее, чем была в 50-е годы.

Значение имеет только время на круге. А не возраст пилота. Я никогда не видел, чтобы мою позицию в гонке определяли мои паспортные данные, моя дата рождения. Важен только результат, время на круге. Надеюсь, что оно по-прежнему будет хорошим Фернандо Алонсо Двукратный чемпион мира