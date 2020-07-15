Захарова — о новых санкциях США: Политическое давление для нечистоплотной конкуренции

Расширяя санкции на "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", США используют политическое давление для нечестной конкуренции, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции. Показатель слабости американской системы, — цитирует дипломата ТАСС.

Захарова отметила, что кроме силовых приёмов США не имеют эффективно действующих инструментов.