Кобзев созвал срочное совещание после подтопления улиц в Иркутске

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Сильный ливень в Иркутске стал причиной подтопления домов на части улиц города, а также отключения электроэнергии. Жителей улиц Верхней Набережной и Мельничной уже эвакуировали в пункты временного размещения, аварийные службы города работают в усиленном режиме. Об этом сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев в "Инстаграме".
Врио губернатора региона уже созвал срочное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, обстановка в связи со стихией находится на постоянном контроле. Кобзев сразу отреагировал на происходящее, в отличие от своего предшественника Сергея Левченко, который возглавил оперативный штаб после ЧС в Тулуне только спустя месяц после сигнала президента.
Напомним, в конце июня 2019 года в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 26 человек, примерно 11 тысяч домов были подтоплены. В общей сложности пострадало 45 тысяч человек.
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