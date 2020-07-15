Кобзев созвал срочное совещание после подтопления улиц в Иркутске

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Сильный ливень в Иркутске стал причиной подтопления домов на части улиц города, а также отключения электроэнергии. Жителей улиц Верхней Набережной и Мельничной уже эвакуировали в пункты временного размещения, аварийные службы города работают в усиленном режиме. Об этом сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев в "Инстаграме".

Врио губернатора региона уже созвал срочное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, обстановка в связи со стихией находится на постоянном контроле. Кобзев сразу отреагировал на происходящее, в отличие от своего предшественника Сергея Левченко, который возглавил оперативный штаб после ЧС в Тулуне только спустя месяц после сигнала президента.