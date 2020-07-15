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Французский министр забыла маску и в панике побежала за машиной — видео

На помощь политику пришли коллеги.

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Министр промышленности Франции Аньес Паннье-Рунашер во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже забыла защитную маску в автомобиле и в панике побежала за своей машиной. Кадры инцидента публикует BFMTV в "Твиттере".

Паннье-Рунашер выходила из авто с улыбкой, которая в мгновение изменилась на испуг. На опубликованных кадрах видно, что политик практически сразу же побежала вслед за отъезжающей машиной. На помощь чиновнице пришли коллеги, которые быстро предоставили ей запасную маску.

Ношение средств индивидуальной защиты было обязательным для всех людей, принимающих участие в праздновании Дня взятия Бастилии.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сдержала данное журналистам обещание и предстала перед ними в защитном средстве. На нём был изображён логотип председательства Германии в Совете ЕС.

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