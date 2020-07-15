Французский министр забыла маску и в панике побежала за машиной — видео

14-Juillet: Agnès Pannier-Runacher oublie son masque à son arrivée place de la Concorde pic.twitter.com/v1I4YgXLnZ — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2020

Министр промышленности Франции Аньес Паннье-Рунашер во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже забыла защитную маску в автомобиле и в панике побежала за своей машиной. Кадры инцидента публикует BFMTV в "Твиттере".

Паннье-Рунашер выходила из авто с улыбкой, которая в мгновение изменилась на испуг. На опубликованных кадрах видно, что политик практически сразу же побежала вслед за отъезжающей машиной. На помощь чиновнице пришли коллеги, которые быстро предоставили ей запасную маску.

Ношение средств индивидуальной защиты было обязательным для всех людей, принимающих участие в праздновании Дня взятия Бастилии.