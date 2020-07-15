США ввели санкции против физлиц и юрлиц, якобы связанных с российским предпринимателем

США ввели санкции против трёх физических и пяти юридических лиц, якобы связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин Штатов.
Отмечается, что ограничения коснутся организаций, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, которые якобы позволили предпринимателю уклоняться от американских санкций.
— Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Речь идёт о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В соответствии с ним под удар могут попасть инвестиции и другие виды деятельности, которые связаны с российскими энергетическими проектами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что таким образом Штаты используют политическое давление для нечестной конкуренции.
Лента новостей
В Балашихе пьяный "начальник ППС" пытался украсть из магазина две бутылки алкоголя — видео
сегодня в 19:04
Адвокат топ-менеджера Почты России заявил, что не понимает, откуда появилась сумма ущерба в 67 миллионов
сегодня в 18:58
Французский министр забыла маску и в панике побежала за машиной — видео
сегодня в 18:55