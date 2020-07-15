США ввели санкции против физлиц и юрлиц, якобы связанных с российским предпринимателем

США ввели санкции против трёх физических и пяти юридических лиц, якобы связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин Штатов.

Отмечается, что ограничения коснутся организаций, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, которые якобы позволили предпринимателю уклоняться от американских санкций.

— Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане, — говорится в сообщении.