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США ввели санкции против физлиц и юрлиц, якобы связанных с российским предпринимателем

Ограничения коснутся организаций, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде.

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Фото © Shutterstock

США ввели санкции против трёх физических и пяти юридических лиц, якобы связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин Штатов.

Отмечается, что ограничения коснутся организаций, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, которые якобы позволили предпринимателю уклоняться от американских санкций.

Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Речь идёт о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В соответствии с ним под удар могут попасть инвестиции и другие виды деятельности, которые связаны с российскими энергетическими проектами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что таким образом Штаты используют политическое давление для нечестной конкуренции.

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