В Балашихе пьяный "начальник ППС" пытался украсть из магазина две бутылки алкоголя — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В подмосковной Балашихе продавщица магазина поймала пьяного мужчину в полицейской форме на попытке кражи. "Начальник ППС", как он сам себя назвал, пытался вынести две бутылки алкоголя, засунув их под ремень брюк.

После того как кассир обнаружила краденый товар в "секретном месте", мужчина с улыбкой стал просить пробить спиртное. Женщина заявила, что ей необходимо сделать фотографию неудавшегося вора, и начала наводить камеру, на что "начальник ППС" резко попытался вырвать смартфон, при том что изначально это требование не вызвало у него противоречий.

На кадрах видно, как мужчина говорит о том, что он "просто пьяный" и сейчас вызовет "пэпээсников". После того как автор видео убирает камеру, "начальник ППС" продолжает угрожать продавцам прибытием полицейских и не понимает, что противоправного он сделал.