Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Стало известно, когда в Подмосковье откроют бары, кинотеатры и разрешать гулять в парках без масок

Ранее обязательное ношение средств защиты на улицах было отменено в Москве.

247

Фото © Pixabay

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, с 16 июля в регионе отменяется масочный режим в парках культуры и отдыха. Документ опубликован на официальном сайте областного правительства.

В подпункте 7 пункта 5 слова "(обязательный масочный режим. — Прим. Лайфа) в парках культуры и отдыха" исключить, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 июля в Подмосковье смогут возобновить свою работу кафе, бары и рестораны. А с 1 августа с условием соблюдения рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции заработают кинотеатры. С этого же числа разрешаются официальные мероприятия, организуемые исполнительными органами власти Московской области.

Напомним, в Москве с 13 июля отменено обязательное ношение масок на улицах. Однако градоначальник столицы рекомендовал продолжить пользоваться защитными средствами. В общественном транспорте, магазинах, больницах и других общественных местах их использование остаётся необходимым.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в России можно будет отменить, лишь когда эпидемиологическая ситуация с коронавирусом станет совершенно стабильной.

Выбор редакции

Loading...