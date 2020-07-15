Стало известно, когда в Подмосковье откроют бары, кинотеатры и разрешать гулять в парках без масок

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, с 16 июля в регионе отменяется масочный режим в парках культуры и отдыха. Документ опубликован на официальном сайте областного правительства.

— В подпункте 7 пункта 5 слова "(обязательный масочный режим. — Прим. Лайфа) в парках культуры и отдыха" исключить, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 июля в Подмосковье смогут возобновить свою работу кафе, бары и рестораны. А с 1 августа с условием соблюдения рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции заработают кинотеатры. С этого же числа разрешаются официальные мероприятия, организуемые исполнительными органами власти Московской области.

Напомним, в Москве с 13 июля отменено обязательное ношение масок на улицах. Однако градоначальник столицы рекомендовал продолжить пользоваться защитными средствами. В общественном транспорте, магазинах, больницах и других общественных местах их использование остаётся необходимым.