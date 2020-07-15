Вторая волна пандемии в Средней Азии может откорректировать политический ландшафт

Многих успела напугать "загадочная казахская пневмония”. Масла в огонь подлило Посольство Китая в Казахстане, сообщившее о заболевании, которое будет пострашнее коронавируса. В ВОЗ выяснили, что на самом деле речь идёт о CoViD-19. Стремительный рост количества заболевших начался в начале июля. По словам министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя, за последнюю неделю выявлено приблизительно столько же пациентов с пневмонией, сколько за весь прошлый год. Похожая ситуация наблюдается и в Киргизии. Узбекистан закрыл свои границы и вернулся к карантину.

— Ситуация резко ухудшается в Казахстане и Киргизии, остаётся сложной в Узбекистане, можно предположить, что и в других республиках всё непросто. Прежде всего не хватает врачей, лекарств. Дефицит лекарств частично компенсируют за счёт гуманитарной помощи из России как от государственных органов, так и от общественных организаций. Также из России приезжают врачи, которые прежде всего занимаются организацией противоэпидемических мероприятий, — рассказал Лайфу эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Мендкович.

По его словам, эта ситуация создаёт определённую угрозу России, но особенно переживать не стоит, так как пересекают границы достаточно редко.

— В перспективе проблемы с пересечением границы, конечно, могут обостриться. Отмечу, что текущее обострение инфекции — следствие того, что Казахстан опирался на консультации американских биологов и медиков, которые работали в казахских лабораториях. Такой подход оказался неудачным, а их советы только усугубили ситуацию, — сказал Мендкович.

Политолог и общественный деятель Республики Киргизия Марс Сариев рассказал, что реально заболели до 60% населения города Бишкека, в больницах уже не хватает мест, а врачи не отделяют больных коронавирусом от больных пневмонией.

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— Можно однозначно говорить о второй волне. После карантина все надеялись, что новой вспышки заболевания не будет, но всё вышло по-другому. Наши врачи говорят, что новая пневмония — это разновидность CoViD-19. Есть бактериальная пневмония, а у нас вирусная. Не очень понятно, откуда она возникла, но из-за того, что две эти болезни действуют совместно, у нас очень большая доля смертности. Вспышка уже зафиксирована в районах Алматинской и Джамбульской областей Казахстана и в Киргизии. 60% населения города Бишкека сейчас болеет, многие в лёгкой форме. Не хватает мест в больницах, лекарств, наши врачи уже не отделяют больных пневмонией от больных коронавирусом, — подчеркнул эксперт.

Марс Сариев отметил, что большую помощь республике оказывает Россия, в том числе поставками гуманитарной помощи, в состав которой входят и тесты на коронавирус.

— Врачи из России высаживаются десантами по 60 человек, много пришло гуманитарной помощи, в том числе тесты на коронавирус, благодаря им мы и узнали, что у нас тут происходит. Конечно, помогают и наши местные волонтёры. Лекарств, конечно, не хватает. Недавно нашли склад, где придерживали огромные запасы лекарств, которые хотели продать за большие деньги. Завели уголовное дело. Цены, сами понимаете, в связи с этим сильно выросли. Киргизия, конечно, оказалась совсем не готова к этой беде, — сказал Сариев.

Также он отметил, что на этом фоне заметно снижается рейтинг президента и правительства. В условиях падения популярности действующей власти, которая неспособна решать проблемы централизованно, стали появляться некие общественные организации, которые фактически начинают подменять собой государственные функции. Эксперт отметил, что данные действия напоминают инструкции Джина Шарпа, автора цветных революций. Возникшими условиями, как полагает Марс Сариев, могут воспользоваться другие политические игроки.

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Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что реальные цифры по больным коронавирусом в Средней Азии пока не известны, так как руководству республик невыгодно их публиковать.

— Никто вам не скажет, сколько там на самом деле заболело. Точных данных, на которые можно опираться, у них нет. Например, казахстанские эксперты говорят, что цифры засекречены либо корректируются на самом верху. Это неудивительно, так как и Казахстану, и Киргизии крайне невыгодно, чтобы люди пугались так называемой второй волны. Они сейчас переживают достаточно непростые времена, поэтому точные данные лучше пока засекретить. Дело в том, что термин "вторая волна" воспринимается как нечто страшное, дескать, ещё хуже, чем первая. Хотя как оно будет на самом деле, сказать сложно. Разумеется, нас ожидает сезонный всплеск осенних заболеваний, часть населения к этому времени будет иметь коллективный иммунитет. В России, кстати, говорят уже о наличии у 26% населения такого иммунитета, поэтому пугать людей пока не стоит, — подчеркнул эксперт.

Также Мирзаян отметил, что пандемия в Средней Азии вряд ли сможет сильно угрожать России, так как необходимые меры уже приняты и есть опыт, согласно которому можно действовать.

— Это очень интересный момент, как это скажется на нас. У нас, с одной стороны, безвизовый режим и мы начинаем потихоньку открывать границы. Но тут всё зависит от реальных цифр, которые, несомненно, наше руководство держит у себя на столе. Чтобы не допустить импорта заболевших, необязательно полностью закрывать границы, достаточно оставить карантинные меры, проверять наличие иммунитета, справки требовать. В общем, вариантов много, и многие из них мы уже изучили на практике, так что, мне кажется, тут опасаться нечего, — подчеркнул эксперт.