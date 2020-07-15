В Петербурге женщина поругалась с сотрудником метро и раскидала по станции новогодний дождик

В Санкт-Петербурге на станции "Девяткино" произошёл конфликт между пассажиркой и сотрудником метрополитена, который не хотел пускать женщину из-за больших размеров её мешка.

Запись инцидента появилась в соцсетях, на кадрах видно, как женщина кричит и раскидывает новогодний блестящий дождик.

— Хотели шоу? Вот, пожалуйста! — выкрикивает она и садится в подъехавший вагон поезда.

В беседе с "360" женщина заявила, что работает аниматором и более десяти лет ежедневно заходит в метро с большими сумками. По её словам, такие конфликтные ситуации с работниками подземки случаются регулярно. В этот раз героиню ролика также остановили для проверки. Она сообщила сотруднику метро, что в мешке бумага, и показала содержимое. Однако, как утверждает женщина, её начали хватать за руки и не пускать через турникет.