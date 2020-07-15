На Украине объяснили, зачем корабли НАТО вошли в Чёрное море

Три корабля НАТО вошли в акваторию Чёрного моря для участия в совместных военных учениях с вооружёнными силами Украины и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба офиса вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

— Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО и группы противодействия противоминным мерам во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины, — говорится в сообщении.

В ближайшие дни корабли зайдут в болгарский порт Бургас, а затем в Одессу. Оба визита будут проводиться с соблюдением всех санитарных мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что, по данным НАТО, подобные совместные учения призваны повысить совместимость "между союзниками и региональными партнёрами".