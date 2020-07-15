Повторный тест на коронавирус президента Бразилии оказался положительным

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что результат его повторного теста на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Об этом сообщает CNN Brasil.
До этого глава государства заявлял, что устал болеть дома, добавив, что планирует вернуться к работе на этой неделе, если удастся вылечиться от инфекции.
Напомним, президент Бразилии заподозрил у себя коронавирус из-за поднявшейся температуры и снижения уровня кислорода в крови. Болсонару объявил, что болен CoViD-19, 7 июля. Для того чтобы огласить эту новость, бразильский лидер пригласил представителей СМИ на небольшой пресс-подход, во время которого снимал медицинскую маску. В результате журналисты обвинили политика в том, что он подверг их риску заражения коронавирусом, и решили подать к президенту иск.
В Бразилии с начала пандемии зарегистрировано более 1,8 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией, свыше 72 тысяч пациентов скончалось.