Повторный тест на коронавирус президента Бразилии оказался положительным

До этого глава государства заявлял, что устал болеть дома, добавив, что планирует вернуться к работе на этой неделе, если удастся вылечиться от инфекции.

Напомним, президент Бразилии заподозрил у себя коронавирус из-за поднявшейся температуры и снижения уровня кислорода в крови. Болсонару объявил, что болен CoViD-19, 7 июля. Для того чтобы огласить эту новость, бразильский лидер пригласил представителей СМИ на небольшой пресс-подход, во время которого снимал медицинскую маску. В результате журналисты обвинили политика в том, что он подверг их риску заражения коронавирусом, и решили подать к президенту иск.