"Твиттер" ограничил публикацию постов после массового взлома аккаунтов знаменитостей

Социальная сеть "Твиттер" после массового взлома профилей знаменитостей ограничила отправку новых постов для всех подтверждённых аккаунтов. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Обнаружив, что хакеры заполучили доступ к десяткам популярных аккаунтов с миллионной аудиторией, сотрудники соцсети Twitter сразу заблокировали их и удалили фейковые посты с "выгодными предложениями", связанными с криптовалютой. После этого компания начала проверять остальных пользователей.

— На время (внутреннего) расследования мы ограничили функционал для более крупной группы аккаунтов, то есть для всех верифицированных пользователей, — отметили в сообщении.