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"Твиттер" ограничил публикацию постов после массового взлома аккаунтов знаменитостей

Временный запрет распространяется только на верифицированных пользователей.

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Фото © Pixabay

Социальная сеть "Твиттер" после массового взлома профилей знаменитостей ограничила отправку новых постов для всех подтверждённых аккаунтов. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Обнаружив, что хакеры заполучили доступ к десяткам популярных аккаунтов с миллионной аудиторией, сотрудники соцсети Twitter сразу заблокировали их и удалили фейковые посты с "выгодными предложениями", связанными с криптовалютой. После этого компания начала проверять остальных пользователей.

На время (внутреннего) расследования мы ограничили функционал для более крупной группы аккаунтов, то есть для всех верифицированных пользователей, отметили в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что хакеры взломали десятки твиттер-аккаунтов, в которых разместили однотипные объявления с "выгодным предложением", которые были связаны с криптовалютами. Пострадали в основном учётные записи профильных бирж и причастные к ним люди, но среди "жертв" были также известные политики, миллиардеры и корпорации.

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