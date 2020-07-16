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Массовое заражение коронавирусом произошло на съёмках клипа в Бурятии

Всего в процессе участвовало 18 человек.

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Восемь человек заразились коронавирусом на съёмках клипа в Бурятии. Сначала инфекцию выявили у одного из участников, Роспотребнадзор определил круг контактных лиц и обследовал остальных.

При обследовании остальных участников съёмок установлено ещё семь положительных результатов на коронавирус, — рассказали ТАСС в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Всего в съёмках участвовало 18 человек. Тех из них, у кого коронавирус не подтвердился, всё равно отправили на изоляцию.

Всего на данный момент в Бурятии подтверждено 3566 случаев CoViD-19. За время пандемии вылечилось 2717 человек, умерло 34.

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