Массовое заражение коронавирусом произошло на съёмках клипа в Бурятии

Восемь человек заразились коронавирусом на съёмках клипа в Бурятии. Сначала инфекцию выявили у одного из участников, Роспотребнадзор определил круг контактных лиц и обследовал остальных.

— При обследовании остальных участников съёмок установлено ещё семь положительных результатов на коронавирус, — рассказали ТАСС в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Всего в съёмках участвовало 18 человек. Тех из них, у кого коронавирус не подтвердился, всё равно отправили на изоляцию.