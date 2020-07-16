Собянин рассказал, ждать ли вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал рост заболеваемости коронавирусом в российских регионах, как и во всём мире, закономерным явлением, поскольку по странам, особенно большим инфекция распространяется постепенно.

— В стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим, — рассказал он в интервью радио "Комсомольская правда".

По словам градоначальника, по сравнению со столицей в Московской области CoVID-19 распространялся с задержкой на две или три недели, в Санкт-Петербурге — позже на месяц, а по Дальнему Востоку — на полтора месяца. Собянин также привёл в пример ситуацию в США, где пик заболеваемости, например, в Нью-Йорке, пришёлся на апрель и май, и лишь затем его стали регистрировать в других штатах.

Мэр отметил, что в такой ситуации говорить о второй или третьей волне инфекции не совсем корректно. При этом он выразил уверенность, что в Москве их не будет.

— Я считаю, что у нас всё-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы всё-таки избежим какой-то жёсткой вспышки, — заключил Собянин.