Диетолог заявил, что чипсы не такие вредные, как кажется

Чипсы и газировка - одни из главных врагов любой мамы и сторонников правильного питания, однако при определённом употреблении они наносят организму человека не больше вреда, чем некоторые фрукты. Об этом заявил специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко в интервью радио Sputnik.

– Они [чипсы] вредны людям с гипертонией, поскольку они соленые. Они вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин. Они вредны людям с ожирением, поскольку содержат много калорий. Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями, – сказал он.

По словам Алименко, во вредности чипсов "есть тонкая грань", поскольку люди зачастую покупают их в больших упаковках, ведь так выгоднее. Это в свою очередь сказывается на объёмах их употребления со всеми вытекающими последствиями. Он отмечает, большое количество фруктов также может негативно сказаться на здоровье и лишнем весе.

– Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют ещё сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир, – продолжает он.

Диетолог уверен, что в данном контексте следует заниматься "пропагандой" небольших упаковок с "вредными" продуктами. Ведь если бы они при пересчёте на вес стоили меньше больших, то все риски и угрозы от переедания чипсов были бы сняты.