Названы модели авто, владельцы которых чаще других не платят по кредитам

Эксперты бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств назвали модели автомобилей, владельцы которых чаще всего не платят по кредитам. Результаты исследования оказались в распоряжении РИА "Новости".

— Чаще других допускают задержки при погашении полученных кредитов собственники Ford Focus, Toyota Camry, Kia Rio, Hyundai Solaris, — говорится в сообщении.

Отмечается, что просрочки гораздо чаще (70% случаев) допускают мужчины, половина из которых — в возрасте 25–35 лет. При этом общая задолженность по автокредитам составляет 51,9 миллиарда рублей, а рост за время коронавируса составил 4,2%.