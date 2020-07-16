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Названы модели авто, владельцы которых чаще других не платят по кредитам

Просрочки же намного активнее допускают представители сильного пола.

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Фото © Pixabay

Эксперты бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств назвали модели автомобилей, владельцы которых чаще всего не платят по кредитам. Результаты исследования оказались в распоряжении РИА "Новости".

Чаще других допускают задержки при погашении полученных кредитов собственники Ford Focus, Toyota Camry, Kia Rio, Hyundai Solaris, — говорится в сообщении.

Отмечается, что просрочки гораздо чаще (70% случаев) допускают мужчины, половина из которых — в возрасте 25–35 лет. При этом общая задолженность по автокредитам составляет 51,9 миллиарда рублей, а рост за время коронавируса составил 4,2%.

По регионам в "лидерах" по просроченным платежам оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область и Башкирия.

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