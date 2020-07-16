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В России во время весеннего призыва выявили 1,5 тысячи человек с ОРВИ

В этом году на военную службу было направлено 135 тысяч призывников.

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Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

За время весеннего призыва пытались пополнить ряды Вооружённых сил России около 1,5 тысячи призывников, которые болели ОРВИ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По результатам выполненных противоэпидемических мероприятий в военные комиссариаты и на сборные пункты субъектов Российской Федерации не допущено около 1,5 тысячи человек с признаками респираторных заболеваний (ОРВИ), — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что весенний призыв в 2020 году стартовал немного позже запланированных сроков. Из-за пандемии коронавируса он начался 12 мая, а закончился 16 июля. На военную службу было направлено 135 тысяч человек.

Первых призывников начали отправлять в соединения и воинские части ВС РФ уже 20 мая. Все они прошли обязательное тестирование на наличие CoViD-19, каждому была выдана повседневная форма одежды, а также персональная банковская карта. Кроме того, призывники получили средства индивидуальной защиты: медицинские маски и антисептики для рук.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря принятым мерам "проникновения коронавирусной инфекции" в войска удалось избежать.

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