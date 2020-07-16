Специалисты рассказали о возможной причине аномальной жары в Сибири

Группа учёных из России, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции и Швейцарии выяснила, что аномальная жара на территории Сибири была бы практически невозможна без воздействия деятельности людей на климатическое состояние планеты. Результаты исследования опубликованы на сайте научного объединения World Weather Attribution.

Сообщается, что специалисты провели анализ колебания средней температуры в Сибири с января по июнь этого года, а также изучили рекорд в Верхоянске, где 20 июня была зафиксирована самая высокая температура за всю историю мониторинга погоды и климата в Арктике — 38 градусов с отметкой плюс.

— В обоих случаях мы обнаружили, что такие события были бы практически невозможны без изменения климата, вызванного деятельностью человека, — говорится в докладе исследователей.

Специалисты подсчитали, что "с высокой степенью вероятности" изменение климата повысило возможность длительного периода жаркой погоды в первом полугодии 2020 года "по крайней мере в 600 раз". Отмечается, что подобные затяжные периоды тепла в обычных обстоятельствах происходят очень редко — раз в 130 лет.

Согласно прогнозам экспертов и анализу итогов прежних наблюдений, средняя температура в данном регионе должна была быть на два градуса ниже, если бы волна тепла пришла в 1900 году. В Сибири в 2050 году ожидается, что в среднем температура будет на 2,5 градуса выше, чем в 1900 году, однако есть вероятность, что она окажется и на семь градусов выше.