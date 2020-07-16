Стало известно, когда США могут принять решение по поводу своих действий в отношении TikTok

Американские власти могут принять решение по поводу возможных мер в отношении китайских социальных сетей TikTok и WeChat уже в ближайшие недели. Об этом журналистам сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

— Есть несколько человек в администрации, которые изучают риски для национальной безопасности, связанные с TikTok, WeChat и другими приложениями, которые потенциально могут подорвать национальную безопасность, особенно применительно к сбору информации об американских гражданах иностранным соперником. Не думаю, что для принятия действий есть какой-то установленный дедлайн, но, полагаю, мы рассчитываем на недели, не месяцы, — отметил он.

До этого помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен уже заявлял, что Штаты рассматривают возможность введения мер в отношении TikTok и WeChat. По его мнению, они используются "для получения личных данных американцев, которые затем отправляются в Пекин, где их могут использовать для враждебных целей".