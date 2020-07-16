В Колумбии 18 человек получили штраф в миллион песо за вечеринку во время карантина

Полицейскими в Колумбии было задержано 18 жителей страны, которые, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом, пришли на вечеринку электронной музыки в загородном доме в городе Кали (столица западного департамента Валье-дель-Каука). Об этом сообщает радиостанция La FM.

— В загородном доме, который был арендован для незаконного сбора, были обнаружены различные виды наркотиков и алкоголя, а также присутствовали различные музыкальные группы, — говорится в публикации.

Отмечается, что всем задержанным был выписан штраф в размере 900 тысяч песо — около 17 тысяч рублей. Ещё около 30 человек смогли убежать из дома, когда туда нагрянули полицейские.

Как заявил начальник местной полиции, его сотрудники в настоящий момент выясняют, проводилась ли "рекламная кампания" в соцсетях или каким-то иным способом. Они также разыскивают организаторов мероприятия и обещают "наказать" их.