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Военные Ирака сообщили об убийстве высокопоставленного террориста ИГИЛ

Кроме того, сообщается о ликвидации его "пресс-секретаря".

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Фото © ТАСС / EPA

Иракская разведка в ходе спецоперации убила высокопоставленного боевика международной террористической группировки ИГИЛ*. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхъя Расул.

По его словам, разведывательная служба Ирака ликвидировала так называемого вали (наместника. — Прим. Лайфа) Багдада, известного как Умар Шаляль Убейд, и его "пресс-секретаря".

Иракские власти объявили о победе над боевиками ИГИЛ на территории страны в конце 2017 года, но национальная армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и проводит операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.

Напомним, в конце мая Ирак сообщил об убийстве лидера филиала ИГИЛ Муатаза аль-Джабури, который также являлся помощником главаря группировки. Кроме того, в этом же месяце коалиция во главе с США заявила о ликвидации двух лидеров террористического движения.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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