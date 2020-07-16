Военные Ирака сообщили об убийстве высокопоставленного террориста ИГИЛ

Иракская разведка в ходе спецоперации убила высокопоставленного боевика международной террористической группировки ИГИЛ*. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхъя Расул.

По его словам, разведывательная служба Ирака ликвидировала так называемого вали (наместника. — Прим. Лайфа) Багдада, известного как Умар Шаляль Убейд, и его "пресс-секретаря".

Иракские власти объявили о победе над боевиками ИГИЛ на территории страны в конце 2017 года, но национальная армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и проводит операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.

Напомним, в конце мая Ирак сообщил об убийстве лидера филиала ИГИЛ Муатаза аль-Джабури, который также являлся помощником главаря группировки. Кроме того, в этом же месяце коалиция во главе с США заявила о ликвидации двух лидеров террористического движения.