Актриса Проклова предложила каждому "поставить себя" на место "больного" Ефремова

Российская актриса Елена Проклова уверена, что каждый человек, в том числе устроивший пьяное ДТП в Москве Михаил Ефремов, должен нести ответственность за свои действия. Однако перед тем, как делать какие-либо суждения, она советует задуматься, весь "ситуация непростая". Об этом она заявила в интервью Starhit.

— Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повёл? — сказала она.

Она также отметила, что у общественности должно быть чёткое понимание того, что "строго судить можно только себя".