Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Актриса Проклова предложила каждому "поставить себя" на место "больного" Ефремова

Она также призвала общественность не "судить строго" артиста.

136

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Российская актриса Елена Проклова уверена, что каждый человек, в том числе устроивший пьяное ДТП в Москве Михаил Ефремов, должен нести ответственность за свои действия. Однако перед тем, как делать какие-либо суждения, она советует задуматься, весь "ситуация непростая". Об этом она заявила в интервью Starhit.

Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повёл? — сказала она.

Она также отметила, что у общественности должно быть чёткое понимание того, что "строго судить можно только себя".

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Второй участник ДТП скончался в больнице, артисту грозит 12 лет тюрьмы. На время следствия он был отправлен под домашний арест. В рамках расследования также возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

Выбор редакции

Loading...