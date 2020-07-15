В МИД РФ рассказали об участившихся случаях провокаций на границе с Грузией

Увеличение случаев нелегального перехода российской, абхазской и югоосетинской границы со стороны Грузии говорит о том, что Тбилиси должен как можно быстрее начать переговоры с Сухумом и Цхинвалом. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ напомнили, что в прошлом месяце российские пограничники задержали трёх граждан Грузии, которые незаконно пересекли границу с Абхазией. Кроме того, как сообщили в ведомстве, за последние полтора месяца таких "нелегалов" также обнаружили в России и Южной Осетии. В Дагестане 13 июня задержали 24-летнего грузина, у которого не было документов, однако он имел при себе охотничий карабин "Вепрь" с 28 патронами.

— Несмотря на достаточно серьёзный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других, — сказано в сообщении ведомства.

Дипломаты также призвали власти Грузии решать проблемы путём взаимовыгодного и конструктивного диалога.

— Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением, с тем чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы, — заявили в МИД России.