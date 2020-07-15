Помпео — о "сговоре" России и талибов: Белый дом должным образом расценил эти утверждения

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в администрации президента страны должным образом расценили утверждения о том, что Россия якобы пытается вступить в сговор с боевиками террористического движения "Талибан"* в Афганистане.

Сообщается, что в ходе видеоконференции, организованной Экономическим клубом Нью-Йорка, госсекретарю был поставлен вопрос по поводу телефонных переговоров, которые он провёл с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, затронув в том числе тему урегулирования военного конфликта в Афганистане. Помпео отметил, что власти Америки принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить возможные угрозы военным США со стороны третьих сторон конфликта. Он также назвал неточными утверждения, которые были опубликованы в материале газеты The New York Times.

— История, о которой сообщалось, не точно отражает сведения, которые мы на самом деле получали. Я уверен в том, что администрация должным образом расценила эти [утверждения], — подчеркнул Помпео.

Госсекретарь США добавил, что они предупредили "нужных людей" о "разнообразных угрозах, которые может представлять не только Россия, но и другие" страны.

— Мы продолжаем следить и уделять внимание опасности, которая может исходить от всех, кто мог бы угрожать нам в Афганистане, — резюмировал Помпео.

Напомним, ранее New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее газета назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала фейком данную информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".