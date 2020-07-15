Арестованы трое фигурантов дела экс-министра Абызова

В Москве решением Басманного суда были отправлены под арест три соучастника бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

– Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Власова, Балан, Роженковой, которым предъявлено обвинение по ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере - прим. Лайфа), – говорится в сообщении.

Арестованные это бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО), которые по версии следствия, в 2017 году получили от экс-министра 78 миллионов рублей за то, что они скрытно передали информацию о деятельности компании третьим лицам.

Отмечается, что суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ещё одного фигуранта расследования, директора ООО "Ру-Ком" Олега Серебренникова, до 17 июля. Соответственно срок его задержания продлён на 72 часа.