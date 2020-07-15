Киевский омбудсмен обвинила Россию в притеснении украинцев, живущих в Крыму

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российский законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности призван усилить притеснения граждан Незалежной. Об этом омбудсмен написала на своей странице в "Фейсбуке".

— Убеждена, что таким образом агрессор решил усилить притеснения граждан Украины, которые после российской оккупации остались проживать на полуострове и имеют проукраинскую позицию и выражают её. Таким образом страна-агрессор нарушает 10-ю статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнения. Это право включает, в частности, свободу придерживаться своего мнения и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ, — подчеркнула Денисова.

Напомним, во вторник Госдума РФ в первом чтении поддержала законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности и суверенитета России, в том числе отчуждения части её территории. Спикер парламента Вячеслав Володин заявлял, что после принятия данного закона политики, призывающие вернуть Крым Украине, могут подлежать экстрадиции в Россию и попадать под уголовную ответственность.