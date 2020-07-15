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Адвокат оспорил приговор журналистки Прокопьевой

Он также заявил, что намерен доказать её невиновность.

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Фото © Facebook / Светлана Прокопьева

Защита псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая была признана виновной в оправдании терроризма в СМИ, обжаловала решение суда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова.

Я направил по почте жалобу на приговор, вынесенный Вторым западным окружным судом, в отношении Прокопьевой, — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что Черкасов намерен также продублировать жалобу через электронный сервис и планирует добиться оправдательного приговора и отмены назначенного журналистке штрафа. По его словам, доводы стороны обвинения были необоснованными, а выводы прокурора противоречивыми. Он также указывает, что суд не давал оценку результатам экспертиз, которые предоставила сторона защиты.

Ранее Лайф сообщал, что Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за оправдание терроризма.

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