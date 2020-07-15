Армения и Азербайджан подтвердили готовность к переговорам по Карабаху

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили готовность к проведению предметных переговоров по важнейшим аспектам урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ.

— Мы приветствуем уменьшение военных действий и призываем стороны приложить все усилия для продолжения деэскалации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сопредседатели МГ ОБСЕ — представители России, Франции и США — призвали стороны отказаться от "подстрекательской" риторики, а также попыток изменить ситуацию "в поле" и подчеркнули важность создания атмосферы, которая способствовала бы возобновлению мирного процесса и возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства.