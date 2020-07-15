Армения против Азербайджана. Сравниваем армии двух стран в разгар конфликта в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах, как зовут его азербайджанцы, или Арцах, как называют регион армяне, — больная точка в отношениях двух стран. Азербайджан считает регион своей мятежной провинцией, ссылаясь на административное устройство в составе СССР. Армения заявляет, что регион её по праву и сотни лет там жили лишь армяне. В конце 80-х споры вылились в конфликт, который привёл к полномасштабной войне и сотням жертв. Масштабные военные действия удалось прекратить, но рана не затянулась.

В начале 90-х годов после долгих боёв и межнациональных конфликтов Нагорный Карабах стал непризнанной республикой при поддержке Армении. Почти всё азербайджанское население покинуло территорию. Но напряжённость не спала, то и дело на границе Карабаха и Азербайджана гремели выстрелы. Последнее обострение было весной 2016 года, когда стороны обменялись артиллерийскими ударами. Кое-где дело дошло даже до столкновений между пограничниками. С двух сторон погибли люди. В том числе дети.