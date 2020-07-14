От "Катюши" до "Торнадо". Сравниваем первые и современные реактивные системы залпового огня

14 июля 1941 года в бой вступила легендарная "Катюша". Первая советская система реактивного залпового огня произвела ужасающее впечатление на немцев. Сражение произошло недалеко от города Орши в Витебской области Республики Беларусь. Тогда 112 ракет уничтожили немецкие военные эшелоны и снесли речную переправу. "Катюша" вызвала панику среди частей вермахта.

И тогда, и много позже, вплоть до 1945 года, "Катюша", имеющая куда более неприметное официальное название — БМ-13, приводила противника в ужас. За жуткий, но отчасти музыкальный вой взлетающих снарядов её прозвали "органом Сталина". За 79 лет существования отечественные системы залпового огня пережили множество изменений и модернизаций.