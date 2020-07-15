Счётная палата предложила "инвентаризировать" обманутых дольщиков в России

На фоне снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства малых и средних застройщиков в России может вырасти число обманутых дольщиков. В связи с этим Счётная палата РФ рекомендует правительству совместно с регионами провести их инвентаризацию. Об этом говорится в отчёте ведомства.
— Из-за изменений в законодательстве с середины 2019 года регионы не ведут реестр таких граждан. На июль прошлого года в нём числилось порядка 48 тысяч человек. В то же время, по различным экспертным оценкам, их общее количество сейчас составляет от 180 до 200 тысяч человек, — говорится в документе.
Отмечается, что, по данным правозащитников, на начало 2020 года было зарегистрировано более трёх тысяч недостроенных домов, завершение которых в 2020–2024 годах обойдётся как минимум в 686 миллиардов рублей, а по другим данным, и вовсе в 722 миллиарда. При этом на данный момент на 2020 год на эти цели предусмотрено только три миллиарда.
Ранее Лайф сообщал, что на защиту прав обманутых дольщиков решено выделить 30 миллиардов рублей.