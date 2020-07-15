Счётная палата предложила "инвентаризировать" обманутых дольщиков в России

На фоне снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства малых и средних застройщиков в России может вырасти число обманутых дольщиков. В связи с этим Счётная палата РФ рекомендует правительству совместно с регионами провести их инвентаризацию. Об этом говорится в отчёте ведомства.

— Из-за изменений в законодательстве с середины 2019 года регионы не ведут реестр таких граждан. На июль прошлого года в нём числилось порядка 48 тысяч человек. В то же время, по различным экспертным оценкам, их общее количество сейчас составляет от 180 до 200 тысяч человек, — говорится в документе.

Отмечается, что, по данным правозащитников, на начало 2020 года было зарегистрировано более трёх тысяч недостроенных домов, завершение которых в 2020–2024 годах обойдётся как минимум в 686 миллиардов рублей, а по другим данным, и вовсе в 722 миллиарда. При этом на данный момент на 2020 год на эти цели предусмотрено только три миллиарда.