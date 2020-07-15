В США собираются приостановить работу одного из заводов Tesla

Американская компания Tesla собирается на некоторое время приостановить работу её завода в городе Фримонт (штат Калифорния).

Как сообщает отраслевой интернет-портал Electrek, это может быть сделано для того, чтобы установить новую конвейерную линию.

Уточняется, что процесс увеличения производственных мощностей на данном заводе уже запущен. Известно, что новую конвейерную линию будут применять при сборке кроссоверов Model Y с электродвигателем.

Стоит отметить, что по некоторым данным, работу предприятия могут приостановить в конце этого месяца, а как скоро завод вновь откроется, пока не сообщается.

На заводе Tesla во Фримонте трудятся примерно 10 тысяч человек, которые производят электромобили и различные комплектующие.