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В Москве сотрудник Росгвардии самостоятельно спас девочку во время пожара

После этого он связался с её родственниками и дождался их приезда.

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Видео © Росгвардия

В Москве сотрудник Росгвардии спас девочку, которая во время пожара находилась одна в квартире. Об этом на своём официальном сайте сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Твардовского. Росгвардеец увидел клубы чёрного дыма из окна на девятом этаже. Очевидцы пожара сообщили ему, что в одной из квартир, которая находилась по соседству с загоревшейся, находится ребёнок.

Сотрудник Росгвардии немедленно принял решение самостоятельно подняться наверх. Ему удалось вывести из опасного места 12-летнюю девочку, которая находилась дома одна и не смогла самостоятельно выбраться из здания из-за густого дыма.

На улице росгвардеец связался с родственниками ребёнка и дождался их приезда.

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