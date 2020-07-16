Взломщики аккаунта Илона Маска "заработали" более 110 тысяч долларов

Хакеры, взломавшие твиттер-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, кандидата в президенты Джо Байдена и ещё десятков известных личностей и организаций, смогли "заработать" больше ста тысяч долларов в биткоинах. Такие данные приведены на портале Blockchain, отслеживающем переводы криптовалюты.

К настоящему моменту на кошелёк, указанный мошенниками на сотнях страниц, было совершено более 360 транзакций на общую сумму 12.8 ВТС, что по текущему курсу составляет более 177 тысяч. И хотя администрацией соцсети были приняты меры, это число продолжает расти.