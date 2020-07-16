Большинство россиян готовы к путешествиям внутри страны этим летом

Более половины россиян - 61% нынешним летом готовы или склоняются к путешествиям внутри страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса компании IDF Eurasia.

– В плане востребованности конкретных локаций здесь безоговорочно лидирует Черноморское побережье с его многообразием курортов Крыма и Краснодарского края, суммарно их хотели бы посетить 53% респондентов, – говорится в публикации.

Отмечается, что следующими в списке желанных для путешествия оказались российские столицы - 13%, посетить этим летом Алтай и озеро Байкал изъявили желание 8% респондентов, а в Калининград и Карелию готовы отправиться 7% и 6% опрошенных соответственно.

При этом среди тех, кто не готов этим летом к путешествиям, главной причиной является высокая стоимость поездки - 36%, немного меньше отталкивает уровень сервиса, этот вариант выбрали 27%. Отсутствие инфраструктуры пугает 21% опрошенных, ещё 10% не считают путешествия по России безопасными.

Респонденты, которые скорее бы не поехали в отпуск или точно не собираются (суммарно 39%), основной причиной называют высокую цене поездки (36%) и уровень сервиса (27%). Отсутствие инфраструктуры является препятствием для 21% опрошенных, 10% не считают путешествия по России безопасными.