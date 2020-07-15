Африка и берег турецкий. Когда можно будет покупать путёвки за границу

Министерство транспорта Турции пришло к соглашению с Россией о том, чтобы возобновить полёты с 15 июля. Ранее стало известно, что россиян готовы принять уже восемь стран, в том числе Турция и Египет. Неужели согражданам предстанет наяву Пальма-де-Мальорка, а не только во сне?

По мнению владельца сети туристических компаний "ВИТА Трэвел" Алексея Ципордея, покупки зарубежных путёвок на август, особенно на европейском направлении, ещё рискованны. Эксперт считает, что вероятность открытия взаимных поездок в ту же Грецию или Испанию не более 50%.

— Скорее всего, открытие будет во второй половине августа или начале сентября, так как, по последним заявлениям, Гран-при "Формулы-1" в Сочи российские власти планируют провести и соблюсти все меры безопасности для участников и посетителей, — считает специалист по туризму. — Если это международное мероприятие не отменят, то, значит, какие-то движения в сторону обширного возобновления авиасообщения с миром придутся на сентябрь. Скорее всего, на самое начало или даже на вторую половину августа.

По словам Алексея Ципордея, если туристы готовы к тому, что их оплаченные туры перенесут с августа на сентябрь-октябрь, то есть смысл попытать счастья и бронироваться на август. Если же такие риски невозможны, то эксперт рекомендует приглядываться к зарубежным турам начиная с 1 сентября. До этих дат лучше ехать отдыхать по России.

TEZ TOUR отмечает, что россияне всё чаще перебронируют несостоявшиеся поездки за границу на отдых внутри страны. Так, продажи туров на курорты Краснодарского края после снятия карантинных ограничений выросли в среднем на 50%. Больше всего востребованны отели категории 3-4* в Сочи, Анапе и Геленджике. Основной спрос у туристов TEZ TOUR приходится на июль, также много бронирований туров с заездами в августе, и уже активно поступают заявки на сентябрь — начало октября.

Заграничные поездки туристы начали бронировать ещё весной на лето 2021-го в этом году, сообщают представители TEZ TOUR. Спрос на отдых следующим летом постепенно растёт. Традиционно наши соотечественники больше интересуются турами в Турцию. Если авиасообщение с этой страной восстановят, то спрос на путёвки туда будет ажиотажным, прогнозируют в TEZ TOUR.

Кстати, аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" недавно провёл опрос, который показал, что совсем не готовы пока отправиться за границу 21% респондентов. Они планируют провести свой отпуск в России. При этом две трети опрошенных (67%) отметили, что морально готовы к путешествию за границу. 27% могут позволить себе зарубежную поездку, а 40% такой возможности не имеют. Они морально готовы поехать за границу, но им не на что путешествовать.

— Путёвки за границу можно купить хоть сейчас. Например, во вторник открылись продажи Турции, можно забронировать тур с вылетом 24 июля. Другой вопрос — откроют ли границы к этой дате или нет? Ведь даже открытие Краснодарского края переносили несколько раз. Мы предполагаем, что первые туристические полёты за границу начнутся в начале августа, — говорит генеральный директор туристического агентства "Элайт Тревал" Иван Ефимчук.