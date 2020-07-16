В ООН заявили, что более 1,6 миллиона человек ждёт "ужасная" катастрофа из-за разлива нефти в Йемене

У берегов Йемена с 2015 года пришвартовано судно FSO Safer, на котором всё это время хранится более миллиона баррелей нефти. Учитывая его ухудшающееся состояние, в ближайшее время в Красном море может произойти "ужасная" катастрофа. Об этом заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

— Если в течение следующих двух месяцев произойдёт разлив, эксперты прогнозируют, что это напрямую затронет 1,6 миллиона йеменцев, — сказал он в ходе видеозаседания Совета Безопасности ООН.

По словам Лоукока, в мае на судне уже возникало ЧП, в результате которого в машинное отделение начала поступать вода, но тогда судовладелец успел провести временный ремонт. Он уточнил, что в настоящий момент международные специалисты не имеют доступа к танкеру, но получили одобрение на проведение миссии со стороны группировки "Ансар Аллах", которая контролирует район.

Лоукок отмечает, что в случае затопления судна большая часть нефтепродуктов неизбежно окажется в морских водах и буквально накроет значительную часть побережья, включая ключевые порты. А учитывая, что Йемен импортирует товары первой необходимости и продовольствие морским путём, страна столкнётся не только с экологической, но и с гуманитарной катастрофой.