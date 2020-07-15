Труба с дырой. На что "Норникель" тратит сотни миллионов, если инфраструктура остаётся ветхой

"Норникель" за 4 года вложил более полумиллиарда рублей в инфраструктуру в северных посёлках, где произошли утечки топлива, одна из которых стала крупнейшей экокатастрофой в российской Арктике. Несмотря на внушительную сумму, компания упустила ряд важных условий охраны нефтепродуктов, заявил эколог Георгий Каваносян в беседе с Лайфом. На что были потрачены деньги и чего не было сделано для предотвращения ЧП — в материале Лайфа.

Труба не дождалась обновления

Авария на трубопроводе "Норникеля", произошедшая в посёлке Тухард 12 июля, — уже второе ЧП с участием компании в Арктике. Утечка авиационного топлива из трубопровода длилась около 15 минут, за это время на грунт и в ближайшее озеро попало почти полсотни тонн нефтепродуктов. По факту случившегося силовики уже возбудили уголовное дело.

Прорыв трубопровода "Норникеля" в посёлке Тухард. Фото © Life Shot

По трубопроводам, где произошла авария, "Норникель", судя по всему, транспортирует топливо из порта Тухард к своим резервуарам для дальнейшего хранения. На фото с места аварии видно, что ветхие, возможно, проржавевшие трубы просто разорвало, а чтобы остановить разлив, один из концов трубы заткнули бревном.

Из документов закупок "Норникеля" можно узнать, что компания в прошлом году собралась перевооружать эту аварийную систему. Под эту задачу нашли 138 миллионов рублей, удалось даже сэкономить — подрядчик взялся перестроить трубопроводы за 120 млн. Ещё 1,8 млн потратили на контроль за работой. Достроить новые трубы планировали в октябре нынешнего года. Но старая труба столько времени продержаться не смогла.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Секреты севера

Близок ли новый трубопровод к завершению — неизвестно. "Норникель" ничего об этом не сообщает. Более того, компания не раскрывает имя подрядчика в документах госзакупок. Поэтому понять, кто ремонтирует объекты корпорации и на каких условиях, не представляется возможным.

Помимо перестройки самих трубопроводов "Норникель" проводил капремонт резервуаров, куда по трубам доставлялось топливо для хранения. Ремонт всех ёмкостей в посёлке Тухард, в том числе для хранения горюче-смазочных материалов, обошёлся примерно в 60–70 миллионов рублей. Точно сказать трудно, потому что работы выполнялись сразу по нескольким контрактам. Кстати, имя подрядчика также неизвестно.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

К слову, в посёлке Тухард и в Норильске, где произошли аварии, к непредвиденным ЧП готовились. Компания потратила более 100 миллионов рублей, чтобы обеспечить систему быстрого реагирования и ликвидации утечек нефти. По плану техобзор сигнализации проводили каждый месяц.

Ещё интереснее обстоит дело с норильской базой "Норникеля", где произошло первое ЧП — тогда разлилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Резервуар на норильской ТЭЦ-3, который и стал источником утечки топлива, находился на ремонте с 2016 года по решению администрации компании. А поскольку тара находилась на ремонте, Роскомнадзор её не проверял. Компания даже заказывала за 20 млн руб. разработку проекта по "усилению стенок резервуара хранения дизельного топлива РВС-30000 ст. № 5".

Помимо починки резервуара "Норникель" вкладывался в капремонт котельного оборудования, ремонтировались ограждения вокруг ТЭЦ-3, на территории которой произошёл разлив. На укрепление и охрану инфраструктуры электростанции корпорация потратила более 200 миллионов рублей. Только за последние четыре года.

Устранение последствий аварии и ликвидация разлива нефти в Норильске обошлись "Норникелю" гораздо дороже — согласно подсчётам компании, она уже потратила на восстановительные мероприятия шесть миллиардов рублей.

Недостающий защитный элемент — версия эколога

Но и этого оказалось мало. Эколог Георгий Каваносян, который изучал особенности строительства в условиях вечной мерзлоты и был с экспедицией в районе катастрофы в Норильске, считает, что авария произошла потому, что у резервуара отсутствовала электрохимзащита.

Эколог Георгий Каваносян. Фото © VK / Георгий Каваносян

"Резервуар стоит выше поверхности земли, на сваях, там один потенциал, а внизу — талая вода — другой. Из-за разницы потенциалов происходит электрическая коррозия. Ножки, на которых стоит резервуар, вероятно, подкосились, потому что у них не было электрохимзащиты. То, что электрохимзащиты не было, подтвердили в Росприроднадзоре", — говорит Каваносян. По его словам, такие резервуары активно строили в СССР при освоении Арктики, теперь все эти объекты нужно проверять.

На хранение место есть, а на слив — нет

Каваносян также уверяет, что на площадке ТЭЦ-3 в Норильске, где произошла первая авария, не было отстойника, куда бы топливо могло стечь в случае ЧП.

"Должна быть бетонная обваловка — небольшой отстойник под весь объём топлива, который есть. Это у нас называется поясом охранным или санитарным, у них этого не было. Может быть, в снипах (строительной документации) не было, когда строили", — предположил собеседник. Он также обратил внимание на объём хранимого топлива — около 20 тысяч тонн дизеля.

"Электростанция на газу работает, а дизельное топливо нужно, чтобы избежать остановки работы при перебоях с газом. Обычно хранят топливо с запасом на пару недель, но этим можно было пользоваться полгода примерно, зачем такой резерв? Странно даже с точки зрения бизнеса — если миллиард рублей топлива мёртвым грузом лежит", — недоумевает эколог.

Напомним, первая авария на объекте "Норникеля" произошла 29 мая — тогда из-за разгерметизации резервуара, где хранили дизельное топливо, вылилась 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Дизель попал в озёра и реки. Случай был признан ЧС федерального уровня. Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый природе России, почти в 150 миллиардов рублей. Спустя немногим более месяца на объекте "Норникеля" снова произошла утечка нефтепродуктов. Впрочем, эколог Георгий Каваносян утверждает, что на самом деле это уже четвёртое ЧП подряд, связанное с компанией за последние два месяца. При этом официально эта информация не подтверждается.