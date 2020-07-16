Forbes впервые включил Маска в десятку богатейших людей планеты

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые был включён в топ-10 самых состоятельных людей планеты по версии журнала Forbes. Об этом свидетельствуют данные на сайте журнала.

В настоящий момент состояние миллиардера оценивается в 70,8 миллиарда долларов США, увеличившись за минувшие сутки на 1 миллиард. По данным аналитиков, это связано с ростом стоимости акций компании "Тесла", которые с марта поднялись от примерно 400 долларов за штуку до нынешних 1,5 тысячи.

Маск занимает восьмое место в рейтинге, опередив владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани с его 68,5 миллиарда долларов, а также занимающего десятое место сооснователя компании Google Ларри Пейджа — 67,7 миллиарда долларов.