Банда мошенников несколько лет воровала деньги у российских звёзд с помощью SIM-карт

Правоохранительным органам удалось задержать группу мошенников, которая воровала денежные средства у VIP-клиентов российских банков. Об этом говорится в релизе Group-IB, который оказался в распоряжении Лайфа.

Сообщается, что злоумышленники орудовали несколько лет, а ущерб от их незаконной деятельности оценивается в десятки миллионов рублей.

Известно, что мошенники чаще всего выбирали обеспеченных людей, в том числе российских звёзд шоу-бизнеса, спорта, а также блогеров и предпринимателей. Преступники пробивали данные клиентов с помощью мессенджеров и подпольных хакерских форумов, владельцы которых имеют контакты с инсайдерами в банках с высоким уровнем доступа. Так что они в режиме реального времени могут получить персональную информацию не только о владельце карты, но и о состоянии его банковского счёта.

После этого злоумышленники восстанавливали сим-карты при помощи подпольного сервиса по поддельной доверенности, их сообщница перевыпускала симку в салонах сотовой связи.

— Сразу после активации сим-карты-клона сотовая связь у жертвы пропадала, зато в этот момент новый владелец сим-карты отправлял в банк запросы на получение одноразовых кодов доступа в мобильный интернет-банкинг, — говорится в релизе.

В среднем со счёта жертвы выводилось по 50–100 тысяч рублей, после чего средства обналичивали в других городах.

Отмечается, что двоих организаторов нашли в Москве, а подельницу, отвечавшую за восстановление сим-карт, — в области. Ещё одного участника банды задержали в Самаре.