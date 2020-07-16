"Мы ещё не выбрались из трудностей". В МВФ заявили, что вторая волна CoViD-19 приведёт к новым осложнениям

Вторая волна коронавирусной инфекции может привести к новым осложнениям в мировой экономике. Такое мнение выразила глава МВФ Кристалина Георгиева.
— Мировая экономическая активность, которая в начале этого года пережила беспрецедентный спад, начала постепенно усиливаться <...> Но мы пока ещё не выбрались из трудностей. Вторая крупная глобальная волна заболевания может привести к дальнейшим осложнениям, — говорится в опубликованном на сайте организации сообщении.
В этой связи Георгиева призвала страны "двадцатки" укреплять международное сотрудничество в сферах здравоохранения, торговли и облегчения бремени задолженности.
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