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"Мы ещё не выбрались из трудностей". В МВФ заявили, что вторая волна CoViD-19 приведёт к новым осложнениям

В этой связи в организации призвали страны "двадцатки" укреплять международное сотрудничество.

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Фото © Pixabay

Вторая волна коронавирусной инфекции может привести к новым осложнениям в мировой экономике. Такое мнение выразила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Мировая экономическая активность, которая в начале этого года пережила беспрецедентный спад, начала постепенно усиливаться <...> Но мы пока ещё не выбрались из трудностей. Вторая крупная глобальная волна заболевания может привести к дальнейшим осложнениям, — говорится в опубликованном на сайте организации сообщении.

В этой связи Георгиева призвала страны "двадцатки" укреплять международное сотрудничество в сферах здравоохранения, торговли и облегчения бремени задолженности.

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