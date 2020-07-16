В России женщины готовы потратить на "пляжный набор" более пяти тысяч рублей

Средняя сумма затрат жительниц России на покупку минимального набора вещей для отдыха на пляже, в который входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки, составила более пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Уточняется, что эксперты проанализировали траты россиянок на популярные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом в 2019 году. Данные поступили с более чем 900 тысяч касс по всей стране.

— Средний чек затрат на покупку минимального женского пляжного набора составил 5258 рублей, что на 2% выше, чем в июле прошлого года, — говорится в результатах исследования.

Стоит отметить, что за год больше всего вырос средний чек на покупку крема для загара — на 14% (до 228 рублей). На солнцезащитные очки затраты увеличились примерно на 4% (до 771 рубля), на босоножки — на 3% (до 1420 рублей), на футболки — на 2% (до 632 рублей). При этом на 11% подешевели шорты (до 1009 рублей) и на 2% — купальник (до 1198 рублей).