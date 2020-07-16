В Турции в результате крушения самолёта-разведчика погибло семь человек

Минимум семь человек погибло после падения самолёта служб безопасности на востоке Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу, передаёт NTV.
Отмечается, что крушение воздушного судна произошло около 3:00 по местному времени (совпадает с мск). Самолёт выполнял разведывательную и наблюдательную миссию.
Известно, что трагедия произошла в районе провинции Ван.
Также сообщается, что среди погибших — двое пилотов лайнера.
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