Пять российских городов выбыли из списка "самых грязных" из-за тёплой зимы

Относительно тёплая зима и, как следствие, снижение интенсивности работы отопительных служб привели к уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу пяти российских городов, и поэтому они выбыли из списка "самых грязных" в стране. Об этом говорится в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2019 год от Росгидромета.

В список населённых пунктов с наибольшим уровнем загрязнения в 2019 году было включено 18 городов, в которых регистрировались как не лучшее состояние атмосферы в целом, так и частые превышения концентрации вредных веществ. Их общее население составляет 3,3 миллиона человек. При этом указывается, что все они расположены на азиатской территории России, где местность характеризуется неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеорологическими условиями.

Согласно последним исследованиям, чёрный список покинули Ангарск, Барнаул, Искитим, Петровск-Забайкальский и Красноярск. При этом, говоря о последнем, специалисты отмечают, что сыграла роль не только зима, но и действия властей при подготовке зимней Универсиады-2019. В частности, жители частного сектора использовали при отоплении альтернативные виды топлива.